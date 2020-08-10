Российские СМИ выступили с требованием к властям Белоруссии

Российские СМИ потребовали, чтобы власти Белоруссии освободили задержанных журналистов. Их задержали во время работы на митингах против результатов выборов президента республики. Авторами обращения выступили редакции изданий «Ведомости», «Коммерсант» и РБК.
«Мы, представители российских СМИ, требуем от властей Белоруссии предоставить полную и исчерпывающую информацию о состоянии журналистов, при необходимости предоставить им медицинскую помощь и допустить до них сотрудников российского посольства в Минске. Также мы настаиваем на их немедленном освобождении», — говорится в обращении журналистов.
После закрытия избирательных участков в Минске произошли столкновения граждан с белорусским ОМОНом. За происходящим наблюдали журналисты — на месте они выполняли редакционные задания и действовали строго в соответствии со своими профессиональными обязанностями. Однако власти Белоруссии пошли на применение силы в отношении корреспондентов.
Известно, что при задержании пострадали журналисты телеканала «Дождь», корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, корреспондент «Sputnik Беларусь» Евгений Олейник, а также военкор, основатель проекта WarGonzo Семен Пегов и журналист Meduzа Максим Солопов. При этом пока от Пегова и Солопова нет никаких известий.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80% голосов. После закрытия участков в Белоруссии начались массовые протесты. В МВД Белоруссии рассказали, что в ходе протестов в Минске были задержаны около 3000 человек.
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