В Минске нашли пропавшего после задержания российского журналиста

Российский военный корреспондент Семен Пегов, задержанный во время акций протеста в Белоруссии, находится в минском центре изоляции. Об этом рассказали в пресс-службе российского посольства в Минске.
«Нам стало известно, что Семен Пегов находится в центре изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома», — цитирует RT слова представителей посольства. Информацию также подтвердил коллега Пегова, журналист RT Константин Придыбайло.
Военкорр Семен Пегов был задержан в ходе протестов в Минске. На появившейся в сети видеозаписи можно заметить, как журналиста тащат за руки по земле, предположительно, сотрудники силовых ведомств республики.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.