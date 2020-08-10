В Минске нашли пропавшего после задержания российского журналиста

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Журналист находится в центре изоляции в Минске Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Российский военный корреспондент Семен Пегов, задержанный во время акций протеста в Белоруссии, находится в минском центре изоляции. Об этом рассказали в пресс-службе российского посольства в Минске.

«Нам стало известно, что Семен Пегов находится в центре изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома», — цитирует RT слова представителей посольства. Информацию также подтвердил коллега Пегова, журналист RT Константин Придыбайло.

Военкорр Семен Пегов был задержан в ходе протестов в Минске. На появившейся в сети видеозаписи можно заметить, как журналиста тащат за руки по земле, предположительно, сотрудники силовых ведомств республики.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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