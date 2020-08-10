Задержанный в Минске журналист рассказал, как его избивали

К задержанным участникам несанкционированных акций протестов в Белоруссии силовики относились «как к скоту». Об этом заявил журналист «Sputnik Беларусь» Евгений Олейник, которого задержали после работы. По его словам, после задержания полицейские били его за слова о том, что он является журналистом.
Силовики задержали его спустя 2,5 часа после митинга в другой точке города, рассказывает Олейник. Он делал репортаж из больницы скорой помощи. По дороге Олейник увидел спецтехнику и сделал фото для архива. После этого к нему подбежали трое сотрудников ОМОН, один из которых сразу стал бить его.
«Я кричал: „Пресса, пресса, Sputnik Беларусь“. На груди все это время висело удостоверение. Они стали спрашивать, что я делаю. Я показал фотографии: их потребовали удалить, я согласился. А потом… они сказали, что меня все-таки задерживают», — рассказал Олейник «Sputnik Беларусь».
В РУВД всех задержанных поставили головой стене в позе «ласточки», за падение или смену позы людей били. Затем всех завели в большой актовый зал, где продержали на стульях с 7 до 11 часов утра. После этого людей стал забирать спецтранспорт. По словам журналиста, перед выходом требовали подписать протокол об участии в незаконной акции. Когда Олейник попросил, чтобы его ознакомили с материалами дела, ему отказали.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов. После закрытия участков в Белоруссии начались массовые протесты.
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