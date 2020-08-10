Глава Филиппин готов на себе испытать российскую вакцину от COVID

Президент Филиппин Родриго Дутерте готов первым испытать разработанную в России вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19. Свое решение он оправдал доверием к российской науке.
«Чтобы показать им [властям России], что я доверяю, и они не совершили ошибку, предложив нам вакцину, я буду первым, кто ее получит», — цитирует главу страны RT.
Он пообещал представить общественности доказательство о своей вакцинации, когда в страну доставят препарат. «Чтобы не было сплетен, я сделаю инъекцию», — уточнил Дутерте. Кроме этого, глава Филиппин попросил главу Минздрава Франсиско Дуке обсудить с правительством РФ возможную передачу технологии производства вакцины от коронавирусной инфекции.
Ранее стало известно, что российская вакцина от коронавируса будет зарегистрирована до 12 августа, пишет «Утро.ру». Однако Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) попросила Минздрав отложить регистрацию до успешного завершения третьей фазы клинических испытаний. Эксперты напомнили, что участие в испытаниях разрабатываемой вакцины приняли менее ста человек, тогда как в ходе третьей фазы тестирования препараты обычно испытывают на нескольких тысячах человек. На сегодняшний день, отмечают в АОКИ, ничего неизвестно о том, каким будет качество препарата.
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