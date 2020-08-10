Психотерапевт: «Цифровизация превратит школу в конвейер дураков»

Дистанционное образование, пусть даже частичное, окажется вредным для современных школьников. Такое мнение высказал врач-психотерапевт Андрей Курпатов.
Предполагается, что с 1 сентября часть российских школ примет участие в цифровом образовательном эксперименте, который предполагает совмещение традиционного образования c дистанционным обучением посредством гаджетов. По словам Курпатова, онлайн-обучение может привести к тому, что уже к 18 годам дети отправят «свой сервер мышления в спячку», а сама «цифровизация превратит школу в конвейер дураков». «Вместо осмысления знаний, полученных на уроках в рамках традиционного обучения, в голову ребенка будут напихивать массу визуальных образов через образовательные цифровые платформы. Таким образом, необходимое время для мыслительной деятельности будет отнято на потребление дополнительной информации», — подчеркивает психотерапевт.
Он уточняет, что гаджеты лишают детей социального мышления. «Нарушенная внедрением цифровизации функция мозга, отвечающая за мыслительную деятельность, ведет к разрушению социальных связей в обществе. Люди обособляются, предпочитая гаджет прямому общению с человеком», — отмечает специалист, называя такое мышление «цифровым аутизмом». Подростки с таким симптомом не могут поддерживать длительный психологический контакт, им становится неинтересен духовный мир другого человека. Дети, увлеченные гаджетами, перестают проектировать свое будущее, мечтать о новых свершениях. «„Оцифрованные“ дети, став взрослыми, никогда не смогут даже задуматься об ином, более свободном и гуманном мире», — считает Курпатов.
Психотерапевт призвал внедрять в школах и дома цифровую гигиену. По его словам, людям нужно включать осознанность, улучшать социальные связи и увеличивать количество социальных коммуникаций. А дистанционное образование, по его словам, этого как раз и лишает.
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