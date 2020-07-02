В Минпросвещения пояснили, зачем сохраняют дистанционное обучение

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Как ранее писало URA.RU, эксперимент на Урале будет проведен в Пермском крае, Тюменской и Челябинской областях, а также в Ямало-Ненецкий автономном округе. В Минпросвещения отметили, что российские школьники, несмотря на пандемию коронавируса COVID-19, вернутся к занятиям как обычно, 1 сентября, напоминает RT . Кравцов сообщил, что в школах будут усилены меры по эпидемиологической защите.

По словам министра к 2024 году ЦОС станет хорошим дополнением к традиционным урокам по всей стране. «Например, во время всплесков сезонной заболеваемости для учащихся, по болезни оставшихся дома. Или для ребят, которые находятся на длительном лечении в стационарах», — считает Кравцов.

По словам министра, эксперимент по внедрению модели Цифровой образовательной среды (ЦОС), который начнется с сентября в 14 регионах, не станет заменой очному обучению, пишет «Российская газета». «Речь идет не о замене одного вида обучения (очного) другим, дистанционным, а о возможностях использования в очном образовательном процессе некоторых элементов цифровых программ», — пояснил Кравцов. Он уточнил, что ЦОС внедряется в рамках нацпроекта «Образование» и призван сделать школу в техническом оснащении «современной» с высокой скоростью интернет-соединения, локальных сетей. установкой компьютеров и обеспечением планшетами.

В России не откажутся от дистанционного обучения, так как оно позволяет обучаться ученикам, которые не имеют возможности ходить в школу, сократят бюрократию для педагогов и позволят обеспечить школы высокоскоростным интернетом. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

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