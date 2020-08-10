Сын актера Михаила Ефремова пришел к нему в гости и обнаружил отца на полу. Актер не мог самостоятельно пошевелить ни рукой, ни ногой. Врачи «скорой», приехавшие на вызов, диагностировали у актера предынсультное состояние (микроинсульт).
После первых манипуляций актер пояснил, что перенервничал, пишет «Московский комсомолец». Бригада «скорой» связалась с врачом, который ведет наблюдение за Ефремовым и попробовала уговорить актера отправиться в больницу, но тот оказался. Ефремов, как только ему стало лучше, написал добровольный отказ от госпитализации.
Ранее адвокат семьи Сергея Захарова, ставшего жертвой ДТП с участием Михаила Ефремова, предоставил суду видео первых минут после аварии. По его мнению, эта запись доказывает, что за рулем автомобиля во время смертельной аварии находился сам актер. Защитник Ефремова Эльман Пашаев ранее утверждал что доказательств, что именно Ефремов был за рулем в тот роковой вечер, нет, напоминает телеканал 360. Сам Ефремов отказался признавать в суде свою вину, так как по его словам, он не помнит момент ДТП. После аварии в крови у актера обнаружили следы марихуаны, кокаина и этанола.
Михаил Ефремов попал в ДТП в июне в центре Москвы. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице.
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