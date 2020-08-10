Протестующие в Минске начали использовать против силовиков фейерверки и кидать в них «коктейли Молотова». Информация об этом появилась в Telegram-каналах.
«Против силовиков начали использовать фейерверки», — сообщает «МБХ медиа». В ответ на это некоторые сотрудники ОМОНа убегали через дворы. При этом народ кричал бойцам из окон: «Позор!»
Против силовиков начали использовать фейерверки pic.twitter.com/K89Nr9crF7— МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 10, 2020
На улице Притыцкого, где сотрудники ОМОНа жестко разгоняют людей, в сотрудников правоохранительных органов летят «коктейли Молотова», передает Sputnik Беларусь.
Минск. Разгон протестующих на Пушкинской. Видео: https://t.co/oCrg909fII pic.twitter.com/jtXvByzetO— МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 10, 2020
Сегодня — второй день беспорядков в городах Белоруссии, которые начались после выборов президента. Согласно данным ЦИК, действующий лидер Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов. За кандидата от оппозиции, домохозяйку Светлану Тихановскую проголосовали 9,9% избирателей. Граждане страны не согласны с результатами голосования и продолжают выходить на улицы. Самые жесткие столкновения силовиков и протестующих проходят в Минске. Там сотрудники ОМОНа применяют слезоточивый газ, светушумовые гранаты, резиновые пули и помповые ружья. В ответ на это протестующие бросают в ОМОН камни и бутылки, а также возводят баррикады.
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