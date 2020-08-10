10 августа 2020

Протестующие в Минске запускают «коктейли Молотова» в ОМОН. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Фейерверк в честь Дня города. Челябинск, фейерверк
В ОМОН запускают фейерверки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Протестующие в Минске начали использовать против силовиков фейерверки и кидать в них «коктейли Молотова». Информация об этом появилась в Telegram-каналах.

«Против силовиков начали использовать фейерверки», — сообщает «МБХ медиа». В ответ на это некоторые сотрудники ОМОНа убегали через дворы. При этом народ кричал бойцам из окон: «Позор!»

На улице Притыцкого, где сотрудники ОМОНа жестко разгоняют людей, в сотрудников правоохранительных органов летят «коктейли Молотова», передает Sputnik Беларусь.

Сегодня — второй день беспорядков в городах Белоруссии, которые начались после выборов президента. Согласно данным ЦИК, действующий лидер Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов. За кандидата от оппозиции, домохозяйку Светлану Тихановскую проголосовали 9,9% избирателей. Граждане страны не согласны с результатами голосования и продолжают выходить на улицы. Самые жесткие столкновения силовиков и протестующих проходят в Минске. Там сотрудники ОМОНа применяют слезоточивый газ, светушумовые гранаты, резиновые пули и помповые ружья. В ответ на это протестующие бросают в ОМОН камни и бутылки, а также возводят баррикады.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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