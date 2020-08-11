В одном из регионов дети старше 16 лет получат материальную поддержку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В Иркутской области нашли возможность выплатить по 10 000 рублей на детей от 16 до 18 лет. Деньги начнут выплачивать уже с сентября, заявил врио главы региона Игорь Кобзев на сессии заксобрания.

«В случае принятия закона мы готовы начать эти выплаты с сентября текущего года», — цитирует ТАСС слова Кобзева. Средства будут начисляться только после подачи заявления, уточнил председатель комитета по здравоохранению и соцзащите заксо Александр Гаськов. Документы можно подать до 30 ноября 2020 года.

На выплаты придется потратить 526 миллионов рублей из иркутского бюджета. В регионе живет 52,5 тысяч подростков в возрасте 16-18 лет.

По десять тысяч для подростков с мая выделяют в Крыму. По 5 тысяч рублей этой категории детей выдают в Калмыкии. В ХМАО, Севастопале, Тверской и Курской областях родителей подростков поддержали 3 тысячами рублей за каждого. Другие регионы делать выплаты на детей от 16 до 18 лет не стали.

По постановлению президента России Владимира Путина в качестве антикризисной меры поддержки на всех детей от трех до 16 лет установлены выплаты в 10 тысяч рублей. Также по 5 тысяч дают семьям, где растут малыши до трех лет. ПФР сейчас разыскивает родителей, которые еще не получили поддержку от государства. Федеральные выплаты детям от 16 лет правительство давать отказалось, пишет агентство Nation news. Решение вопроса оно оставило на усмотрение региональных властей.

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