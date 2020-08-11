Медики, борющиеся с коронавирусом, уйдут на пенсию раньше

Михаил Мишустин подписал постановление о досрочном выходе медиков на пенсию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Врачи, которые работали с больными коронавирусом, смогут уйти на пенсию досрочно. Постановление об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, оно опубликовано на официальном сайте правовой информации.

«Один день помощи больным в стаж будет засчитываться как два рабочих дня», — объяснял премьер ранее в эфире «Первого канала». Такой стаж будет начисляться только для тех медиков, которые работали с пациентами, больными коронавирусом и с подозрением на коронавирус. Норма начнет работать с 1 января и до конца сентября 2020 года.

10 августа сообщалось, что когда постановление начнет действовать, ежегодно около четырех тысяч медработников будут выходить на пенсию досрочно. На выплату досрочных пенсий из бюджета потратят 325 миллионов рублей, заявил Мишустин.

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