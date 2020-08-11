Диетолог объяснила, чем опасны лесные грибы

Диетолог посоветовала не собирать грибы возле автомобильных дорог Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Дикорастущие лесные грибы впитывают в себя вредные вещества, если растут вдоль дорог, рассказала диетолог Минздрава Краснодарского края Лейла Кадырова. Но даже собранные в чистых лесах грибы могут оказаться небезопасны.

«Часто люди собирают грибы вдоль дорог. Гриб представляет из себя по сути губку. Эта губка имеет свойство накапливать в себе всю ту вредную таблицу Менделеева, которая содержится в выхлопных газах», — объяснила Кадырова в интервью «Ридусу». Люди, которые собирают грибы возле трасс, ежегодно попадают в больницы с сильнейшими отравлениями. Кроме того хранить грибы нужно аккуратно. В них содержатся токсичные вещества, которые из-за неправильного хранения сильнее действуют на организм.

Выросшие в чистых лесах грибы также могут вызвать отравление. В этих растениях содержится особый вид сахаров, трегалоза, рассказала диетолог. Она уточнила, что у некоторых людей встречается непереносимость этого вида сахара. Для них будут опасны любые грибы.

Также лесные грибы не стоит давать детям до 6 лет, напомнила Кадырова. У таких малышей организм намного слабее взрослого и может дать бурную реакцию на продукт. В случае отравления грибами последствия для детского здоровья будут необратимыми, заключила диетолог.

19 июля известный российский диетолог Маргарита Королева объяснила причины ожирения у россиян. Королева считает, что у граждан просто нет денег на правильную еду.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.