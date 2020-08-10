В Москве решили спор за пост ректора курганского вуза

Иск бывшего претендента на пост ректора КГУ рассматривался в Москве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тверской районный суд Москвы не удовлетворил иск завкафедрой «Механики машин и основы конструирования» Курганского государственного университета Дмитрия Курасова к Минобрнауки РФ. Данная информация размещена на сайте суда. Курасов пытался оспорить отстранение его от выборов на пост ректора КГУ.

«Отказано в удовлетворении, 11.08.2020», — сообщается на сайте. Дело было рассмотрено за три месяца. «Пока не могу сказать, как я буду действовать дальше. Когда получим мотивировку, нужно смотреть, в связи с чем отказано», — объяснил URA.RU Курасов.

В апреле стало известно, что Курасов единственный из четырех кандидатов, подавших документы на участие в выборах ректора КГУ, не прошел аттестацию в Минобрнауки РФ. Помимо него в выборах участвовали первый проректор Софья Щербич, доцент кафедры конституционного права Уральского государственного юридического университета Александр Сивопляс и Надежда Дубив, которая стала ректором университета.

Дубив победила на выборах 1 июня, набрав 85,7% голосов. Минобрнауки назначило ее на пост ректора до 2025 года. Предыдущие выборы ректора КГУ прошли в апреле 2012 года. Тогда победу и. о. ректора Романа Скиндерева со скандалом отменил другой претендент — Борис Шалютин. Все дальнейшие руководители вуза работали в статусе временно исполняющих обязанности.