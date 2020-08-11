Глава «Единой России» в УрФО решит судьбы трех челябинских мэров

Владимир Мякушу (слева) отправит бумаги на кандидатов Ивану Квитке (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кандидатуры на пост глав трех районов Челябинска, Центрального, Калининского и Ленинского, будут согласовываться через кадровую комиссию Уральского МКС «Единой России». Об этом URA.RU сообщил секретарь челябинской «ЕР», спикер областного ЗСО Владимир Мякуш. По словам Мякуша, это делается по инициативе руководителя МКС Ивана Квитки.

«Квитка выступил с такой инициативой, мы ее поддержали», — отметил Мякуш. Сначала кандидатуры обсудят на президиуме областного политсовета «ЕР», затем в Уральском МКС партии. Это произойдет в период с 22 по 26 августа. 21 августа в районах состоятся конкурсы, а 27 августа депутаты райсоветов выберут глав из числа кандидатов, одобренных конкурсной комиссией.

«Во всех райсоветах единороссы составляют абсолютное большинство, — напомнил URA.RU источник в „ЕР“. — Проголосуют за тех, кого одобрят на партийном уровне. Впервые задействован Уральский МКС, а не только областной президиум, что стало неожиданностью. Были уверены, что вопрос решается на уровне губернатора Алексея Текслера и мэра Натальи Котовой, а партия в области закрепляет решение.».

Нововведение объяснили вниманием со стороны «ЕР» к городам-миллионникам и отдельно к Челябинску, где глав районов не назначают как в соседнем Екатеринбурге, а выбирают через конкурсы. Полномочия глав трех из семи челябинских районов Александра Орла (Ленинский), Виктора Ереклинцева (Центральный) и Сергея Колесника (Ленинский) истекают в сентябре. Все имеют шансы на переизбрание.