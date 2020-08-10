Ранее в больнице разразился скандал из-за ухода врачей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Министерство здравоохранения Пермского края инициировало проверку центральной районной больницы Нытвы. Поводом для ревизии послужил скандал, связанный с массовым уходом врачей из медучреждения, сообщили URA.RU в минздраве края.

«В ЦРБ Нытвы инициирована проверка финансово-хозяйственной деятельности с привлечением специалистов контрольно-ревизионной деятельности минздрава Пермского края», — пояснили в пресс-службе министерства.

Из больницы в Нытве были уволены десятки медиков, в том числе, 19 врачей с местной пропиской. Сейчас вопрос об их возвращении на работу прорабатывается министерством здравоохранения Пермского края.

О конфликте, возникшем между главврачом медучреждения Иваном Катаевым и коллективом больницы, стало известно в конце июля. Профсоюз больницы обвинял Катаева в том, что тот не смог выстроить отношения с коллективом медучреждения после назначения на пост главврача.

Источник агентства, знакомый с ситуацией, связывал причину конфликта с тем, что Катаев «выявил массу нарушений финансово-хозяйственной деятельности». Якобы в ходе одной из ревизий вскрылось отсутствие медоборудования, которое числилось на бумагах.

Сам Катаев в беседе с корреспондентом URA.RU назвал зачинщиком конфликта председателя профсоюза больницы Ольгу Тимофееву, испытывающую к нему личную неприязнь. В ситуацию была вынуждена вмешаться министр здравоохранения Оксана Мелехова. Вскоре Катаева уволили с занимаемой должности.