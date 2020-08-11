Глава Сербии захотел получить российскую вакцину от коронавируса

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что готов первым получить российскую вакцину от коронавируса. Однако, как отметил Вучич, до этого необходимо, чтобы препарат проверили сербские специалисты.
«Я первый приму эту вакцину, когда сербские специалисты скажут, что она хорошая», — цитирует ТАСС президента Сербии. Вучич выразил радость за то, что Россия произвела вакцину, однако для него обязательно, чтобы сербские специалисты подтвердили безопасность и надежность препарата.
Утром 11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Препарат назвали «Спутник V» — в честь первого искусственного спутника Земли, пишет RT. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, препарат показал высокую эффективность и безопасность.
О готовности первым испытать вакцину уже заявили президент Филиппин Родриго Дутерте и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Однако ожидается, что первыми вакцинируют медицинских работников и учителей.
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