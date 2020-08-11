В Екатеринбурге на автовокзале задержан школьник с гранатой

На гранату сработала рамка при входе на автовокзал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Южном автовокзале Екатеринбурга полицейские задержали школьника с противопехотной гранатой Ф-1. Об этом URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве.

«По предварительным данным, граната боевая, но без запала. Тем не менее, вызваны саперы, которые проверят ее на наличие взрывчатого вещества», — рассказал инсайдер.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием к руководителю пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. Он рассказал, что задержанного десятиклассника доставили в ОП № 12, куда вызвали и его мать для присутствия при опросе, поскольку мальчик еще несовершеннолетний. Так же вызвали саперов из организации «Урал-Вымпел».

«Юноша каких-либо криминальных целей не преследовал. Он считал, что предмет, похожий на противопехотную гранату Ф-1 „лимонку“, не представляет опасности. Впрочем, саперы его доводы развеяли. Они сообщили, что хотя это и болванка, но она может представлять угрозу при наличии взрывателя, которого не было. Юноша признался, что „этот сувенир“ подарил ему дядя», — рассказал Валерий Горелых.

Горелых добавил, что школьник пришел на автовокзал, чтобы проводить сестру на автобус до Красноуральска. Граната была обнаружена на входе в здание вокзала, при проходе через рамку — она сработала на гранату, которая лежала в рюкзаке. По данному факту в полиции проводится проверка. Изъятый предмет передан для получения заключения специалистов в экспертно-криминалистический центр областного полицейского главка.

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