В Хабаровск Мишустин не поедет, но с врио губернатора края встретится Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Премьер-министр России Михаил Мишустин будет находиться на Дальнем Востоке с 13 по 18 августа. В рамках рабочей поездки он вместе со своими приближенными из правительства РФ посетит Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области

На Чукотке и Камчатке Мишустин осмотрит социальные и производственные объекты, а также встретится с главами регионов Романом Копиным и Владимиром Солодовым. Также на Камчатке премьер намерен встретиться с местными жителями и провести совещание по электроэнергетики и газификации Дальнего Востока. В Магадане Мишустин посетит инфраструктурные объекты и встретится с губернатором региона Сергеем Носовым.

В завершении поездки глава кабмина проведет в Благовещенске совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, В состав комиссии включен врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. При этом в сам Хабаровск Мишустин ехать не планирует.

Визит премьер-министра РФ на Дальний Восток станет главным политическим событием августа. Как сообщали ранее URA.RU источники в политтусовке, в этой поездке Мишустин снова презентует свое «малое правительство», то есть наиболее близких к нему министров и вице-премьеров. Известно, что вместе с главой кабмина Дальний Восток посетят:

полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев,

вице-премьеры Юрий Борисов и Дмитрий Чернышенко,

глава Минвостока Александр Козлов,

министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин,

министр труда и социальной защиты Антон Котяков,

министр здравоохранения Михаил Мурашко,

глава Минэнерго Александр Новак,

министр экономического развития Максим Решетников,

министр финансов Антон Силуанов,

министр науки Валерий Фальков.

Хабаровский край, где месяц идут митинги из-за ареста и отставки экс-губернатора Сергея Фургала, в графике Мишустина не упоминается. Считается, что поездка Мишустина на Дальний Восток может значительно увеличить его влияние.

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