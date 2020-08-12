Премьер-министр России Михаил Мишустин будет находиться на Дальнем Востоке с 13 по 18 августа. В рамках рабочей поездки он вместе со своими приближенными из правительства РФ посетит Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области
На Чукотке и Камчатке Мишустин осмотрит социальные и производственные объекты, а также встретится с главами регионов Романом Копиным и Владимиром Солодовым. Также на Камчатке премьер намерен встретиться с местными жителями и провести совещание по электроэнергетики и газификации Дальнего Востока. В Магадане Мишустин посетит инфраструктурные объекты и встретится с губернатором региона Сергеем Носовым.
В завершении поездки глава кабмина проведет в Благовещенске совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, В состав комиссии включен врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. При этом в сам Хабаровск Мишустин ехать не планирует.
Визит премьер-министра РФ на Дальний Восток станет главным политическим событием августа. Как сообщали ранее URA.RU источники в политтусовке, в этой поездке Мишустин снова презентует свое «малое правительство», то есть наиболее близких к нему министров и вице-премьеров. Известно, что вместе с главой кабмина Дальний Восток посетят:
- полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев,
- вице-премьеры Юрий Борисов и Дмитрий Чернышенко,
- глава Минвостока Александр Козлов,
- министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин,
- министр труда и социальной защиты Антон Котяков,
- министр здравоохранения Михаил Мурашко,
- глава Минэнерго Александр Новак,
- министр экономического развития Максим Решетников,
- министр финансов Антон Силуанов,
- министр науки Валерий Фальков.
Хабаровский край, где месяц идут митинги из-за ареста и отставки экс-губернатора Сергея Фургала, в графике Мишустина не упоминается. Считается, что поездка Мишустина на Дальний Восток может значительно увеличить его влияние.
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