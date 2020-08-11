Курганский депутат получает зарплату ничего не делая

Спикера в курганском городе заподозрили в безделье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Шадринска (Курганская область) заподозрили, что депутат гордумы Владимир Шмаков, который является председателем думы, ничего не делает, находясь на рабочем месте и получая зарплату. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к администрации Шадринска.

«Депутаты находятся на каникулах, аппарат думы — в отпуске. По уставу в этот период времени дума не принимает никаких решений, не проводит комиссий», — поделился один из источников. Он добавил, что каждый из депутатов при этом работает на своем избирательном участке.

Другой инсайдер добавил, что нового председателя Шмакова, который сменил на посту отправленного в отставку Анатолия Черных, постоянно видят в мэрии. «Ежедневно Шмаков находится я кабинете. В принципе, он мог бы тоже уйти в отпуск и заняться предвыборной подготовкой — он снова выдвигается в думу», — отметил инсайдер.

Источник добавил, что заработная плата председателя составляет 70 тысяч рублей в месяц. «При этом за весь прошлый год, согласно декларации о доходах, Шмаков заработал 134 тысячи рублей с учетом продажи имущества», — констатировал инсайдер.

Получить комментарии Владимира Шмакова URA.RU не удалось. По номеру в приемной думы никто не ответил на звонок.

Ранее URA.RU сообщало, что после отставки Черных шадринцы собирались выйти на акции протеста, но им не дали разрешение на проведение митинга. Свою отставку Черных назвал незаконной и написал заявление в силовые структуры и суд. Он считает, что отставку инициировал мэр Шадринска Виктор Ермишкин из-за принципиальной позиции Черных о незаконности премии, которую мэр выписал сам себе.