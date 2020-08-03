Владимир Шмаков за год заработал 134 тысячи рублей с учетом проданного имущества Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Председатель Шадринской городской думы (Курганская область) Владимир Шмаков по итогам 2019 года отчитался о доходах в 134 тысячи рублей. Декларации городских депутатов 4 августа опубликованы на официальном сайте муниципалитета.

В декларации Шмакова отмечается, что его годовой доход указан с учетом продажи имущества. Но даже без вычета стоимости проданного имущества среднемесячный доход депутата составляет около 11,1 тысячи рублей — это меньше минимального размера оплаты труда, установленного в Курганской области на 2019 год (12972 рубля с учетом районного коэффициента).

У Шмакова есть автомобили Mercedes-Benz C 180 и ВАЗ 21124. Недвижимости у него в собственности нет. По данным ГАС «Выборы», до избрания председателем Шадринской городской думы в конце июля Шмаков работал техническим директором — главным инженером в ООО «Инвест-деталь».

Шмаков оказался не самым «бедным» из шадринских депутатов. Его коллега Григорий Задорин задекларировал годовой доход в 123,7 тысячи рублей, также с учетом продажи имущества. Самым обеспеченным из шадринских депутатов по итогам 2019 года стал Михаил Богданов, доходы которого за 12 месяцев превысили 9,3 млн рублей. Почти 4,5 млн рублей заработал в 2019 году депутат Александр Колмогорцев. Примерно столько же, но с учетом проданного имущества — его коллега Станислав Соколов.

Чиновники и депутаты должны отчитываться о доходах до конца апреля. Однако в этом году декларационную кампанию продлили до 1 августа. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин, поводом стали ограничения, введенные по всей стране из-за вспышки коронавируса.