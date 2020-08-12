Игорь Стрелков оценил влияние Украины на белорусские протесты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Среди протестующих в белорусских городах есть украинские боевики, за переброс которых может быть ответственен глава МВД Украины Арсен Аваков. При этом президент республики Александр Лукашенко не спешит обострять отношения с Киевом на фоне конфликта с Россией. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

«То, что украинские боевики действуют среди возмущенных, это факт. Об этом уже известно, об этом уже заявляли. Лукашенко старается на этом не сосредотачивать внимание, потому что ему в данный момент не резон ссориться с Украиной при весьма тяжелых отношениях с Россией», — рассказал URA.RU Стрелков.

Экс-министр обороны ДНР предположил, что отправкой украинских граждан в Белоруссию занимались люди, которые находятся во власти, в частности таким человеком может быть глава МВД Украины Арсен Аваков. «Не секрет, что фактические все наиболее ультрарадикальные элементы находятся в той или иной связи с МВД, и с его главой Аваковым. Теоретически он вполне мог оказать какую-то поддержку тем, кто был направлен в Белоруссию со стороны своих партийных структур. Я бы не исключил такую возможность. Аваков и его группировка могут быть причастны к тому, что происходит в Белоруссии», — предположил Стрелков.

Митинги в Белоруссии начались после победы Александра Лукашенко на президентских выборах. Он набрал 80,23% голосов. За все это время были задержаны примерно шесть тысяч протестующих, передает «Национальная служба новостей». Стало известно, что среди задержанных есть граждане Украины, пишет белорусское информагентство БЕЛТА. Лукашенко считает, что основу протестующих составляют безработные люди, пишет RT.

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