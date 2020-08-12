В Минске ОМОН открыл огонь по буйным участникам протеста

Сотрудники минского ОМОНа обстреляли людей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

В Минске на проспекте Дзержинского около метро «Грушевка» сотрудники ОМОНа открыли огонь из помповых ружей по людям, которые со своих балконов кидались в них бутылками и подсказывали протестующим, куда спрятаться от правоохранителей.

«К собравшимся из автозаков выбежали омоновцы. Протестующие бросились убегать. Люди с общих балконов рядом стоящих высоток кричали им, куда спрятаться, кидались бутылками в бойцов», — пишет агентство Sputnik Беларусь. В ответ правоохранители несколько раз выстрелили из помповых ружей по балконам. Информации о пострадавших нет.

На выборах в Белоруссии, по официальным данным, победил Александр Лукашенко с 80,23% голосов. У его главной соперницы Светланы Тихановской было всего 9,9%. После объявления результатов выборов в стране начались протесты и столкновения с силовиками. С первого дня митингов сотрудники милиции применяют слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. В ночь на 12 августа в Бресте силовики открыли огонь на поражение по протестантам, которые были вооружены арматурой. Один из нападавших был ранен, сообщает «Пятый канал».

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