12 августа 2020

В Минске ОМОН открыл огонь по буйным участникам протеста

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественные мероприятия в честь 5-летия отряда ОМОНа. Сургут, омон
Сотрудники минского ОМОНа обстреляли людей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

В Минске на проспекте Дзержинского около метро «Грушевка» сотрудники ОМОНа открыли огонь из помповых ружей по людям, которые со своих балконов кидались в них бутылками и подсказывали протестующим, куда спрятаться от правоохранителей.

«К собравшимся из автозаков выбежали омоновцы. Протестующие бросились убегать. Люди с общих балконов рядом стоящих высоток кричали им, куда спрятаться, кидались бутылками в бойцов», — пишет агентство Sputnik Беларусь. В ответ правоохранители несколько раз выстрелили из помповых ружей по балконам. Информации о пострадавших нет.

На выборах в Белоруссии, по официальным данным, победил Александр Лукашенко с 80,23% голосов. У его главной соперницы Светланы Тихановской было всего 9,9%. После объявления результатов выборов в стране начались протесты и столкновения с силовиками. С первого дня митингов сотрудники милиции применяют слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. В ночь на 12 августа в Бресте силовики открыли огонь на поражение по протестантам, которые были вооружены арматурой. Один из нападавших был ранен, сообщает «Пятый канал».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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