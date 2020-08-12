Названы наиболее пострадавшие от увольнений города РФ

В списке городов пострадавших от увольнений — Курган Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Хабаровск, Волгоград, Иваново, Курган и Нижневартовск больше всего пострадали от увольнений из-за пандемии коронавируса. Менее всего работников уволили в Махачкале, Сочи, Нижнем Новгороде, Грозном и Уфе. Об этом говорят результаты исследования проведенные Финансовым университетом при Правительстве РФ.

Как отмечают аналитики, в этом году было зафиксировано несколько волн увольнений и сокращений. Первая последовала после введения режима ограничений из-за COVID-19 и прекращения работы предприятий. Это привело к тому, что некоторые фирмы сократили зарплаты своим работникам или же вовсе сократили штат сотрудников для того, чтобы пережить время простоя без больших потерь. После снятия карантинных ограничений в июне была вторая.

Тем не менее волна увольнений пошла на спад и в начале августа ситуация на рынке труда практически полностью вышла на средние докризисные показатели. «К концу июля, как показало исследование, процесс сокращений персонала был в основном закончен и рынок труда стабилизировался», — рассказал «Российской газете» директор ИФЭИ Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

Ранее были названы сферы с наивысшим риском увольнений. Больше всего пострадали сотрудники транспортной отрасли, торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы. Меньше всего от пандемии пострадали такие отрасли, как логистика, консалтинг, химическая и топливная промышленность, металлургия. Следовательно, в этих сферах возможны минимальное число сокращений.

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