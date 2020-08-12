Мишустин с командой прилетел на Дальний Восток

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл со своей командой на Дальний Восток. Об этом сообщает ТАСС.
«Михаил Мишустин прибыл на Чукотку, где он начинает свою поездку по отдельным регионам Дальнего Востока», — передает издание. Визит Мишустина на Дальний Восток продлится до 18 августа.
Он посетит Камчатку, Магаданскую и Амурскую области. Мишустин проведет встречи с врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым и губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. Кроме этого, в планах Мишустина провести совещание с членами правительственной комиссии и обсудить с ними социально-экономическое развитие Дальнего Востока. Также он встретится с гражданами ДФО по вопросу реализации «Дальневосточного гектара» и «Дальневосточной ипотеки».
Михаила Мишустина в его поезде на Дальний Восток сопровождает большая команда министров. Как писало URA.RU, поездка премьера по Дальнему Востоку может снизить аппаратное влияние вице-премьера — полпреда ДФО Юрия Трутнева. Во время шестидневной командировки глава правительства начнет менять порядки в округе, которые устанавливались при полпреде последние семь лет.
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