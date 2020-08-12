12 августа 2020

Мишустин с командой прилетел на Дальний Восток

© Служба новостей «URA.RU»
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Мишустин в Кургане. Курган, мишустин михаил
Мишустин посетит Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл со своей командой на Дальний Восток. Об этом сообщает ТАСС.

«Михаил Мишустин прибыл на Чукотку, где он начинает свою поездку по отдельным регионам Дальнего Востока», — передает издание. Визит Мишустина на Дальний Восток продлится до 18 августа.

Он посетит Камчатку, Магаданскую и Амурскую области. Мишустин проведет встречи с врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым и губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. Кроме этого, в планах Мишустина провести совещание с членами правительственной комиссии и обсудить с ними социально-экономическое развитие Дальнего Востока. Также он встретится с гражданами ДФО по вопросу реализации «Дальневосточного гектара» и «Дальневосточной ипотеки».

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Михаила Мишустина в его поезде на Дальний Восток сопровождает большая команда министров. Как писало URA.RU, поездка премьера по Дальнему Востоку может снизить аппаратное влияние вице-премьера — полпреда ДФО Юрия Трутнева. Во время шестидневной командировки глава правительства начнет менять порядки в округе, которые устанавливались при полпреде последние семь лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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