Источник: Россия откроет границы с новыми странами с 1 сентября

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Перелет Хабаровск-Москва, Шереметьево. Москва, самолет, аэропорт, отдых, путешествия, авиация, пассажиры, туристы, авиакомпания россия, боинг 777-300, boeing 777-300ER, пассажтры
Аэропорт «Кольцово» в Екатеринбурге может возобновить международные рейсы Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Урал. Новые возможности

В правительстве России рассматривают возможность возобновления авиасообщения с большинством стран СНГ с 1 сентября. Об этом заявил источник Ассоциации туроператоров РФ.

«С большой долей вероятности РФ возобновит авиасообщение с большинством стран СНГ с 1 сентября. В России на правительственном уровне об этом могут объявить в 20-х числах августа», — рассказали в ассоциации.

В первую очередь, Россия может открыть границы с Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией и Арменией. Эти страны изначально были в списке 30 государств, с которыми предлагал восстановить авиасообщение Минтранс РФ. Сроки открытия границ с Белоруссией еще остаются неясными, поскольку авиакомпания «Белавиа» продлила отмену рейсов в Россию до 21 августа.

Также источники указывают, что в течение сентября право на международные авиаперелеты получат аэропорты Екатеринбурга, Новосибирска, Владивостока, Сочи, Краснодара и Казани. Прежде всего, речь идет о рейсах в Турцию.

Россия приостановила международное сообщение и закрыла границы из-за пандемии коронавируса 27 марта. Частичное возобновление полетов началось 1 августа — тогда открылись границы с Великобританией, Турцией и Танзанией. С 7 августа свои границы для российских граждан вновь открыла Черногория. С 15 августа планируется открыть границы с Швейцарией, пишет Life. По прогнозам экспертов, следующими странами могут стать ОАЭ, Мальдивы, Южная Корея, а также Хорватия и Мальта, передает «Утро.ру». О готовности в скором времени принять россиян также заявили в Таиланде.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...