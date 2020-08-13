Источник: Россия откроет границы с новыми странами с 1 сентября

В правительстве России рассматривают возможность возобновления авиасообщения с большинством стран СНГ с 1 сентября. Об этом заявил источник Ассоциации туроператоров РФ.
«С большой долей вероятности РФ возобновит авиасообщение с большинством стран СНГ с 1 сентября. В России на правительственном уровне об этом могут объявить в 20-х числах августа», — рассказали в ассоциации.
В первую очередь, Россия может открыть границы с Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией и Арменией. Эти страны изначально были в списке 30 государств, с которыми предлагал восстановить авиасообщение Минтранс РФ. Сроки открытия границ с Белоруссией еще остаются неясными, поскольку авиакомпания «Белавиа» продлила отмену рейсов в Россию до 21 августа.
Также источники указывают, что в течение сентября право на международные авиаперелеты получат аэропорты Екатеринбурга, Новосибирска, Владивостока, Сочи, Краснодара и Казани. Прежде всего, речь идет о рейсах в Турцию.
Россия приостановила международное сообщение и закрыла границы из-за пандемии коронавируса 27 марта. Частичное возобновление полетов началось 1 августа — тогда открылись границы с Великобританией, Турцией и Танзанией. С 7 августа свои границы для российских граждан вновь открыла Черногория. С 15 августа планируется открыть границы с Швейцарией, пишет
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