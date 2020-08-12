Бывший прокурор Кургана не может найти работу

Вадим Суровцев служил в органах прокуратуры Курганской области с 2003 года Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане обсуждают, что бывший прокурор Кургана Вадим Суровцев столкнулся с проблемой поиска новой работы. После выхода на пенсию (27 июля) он не может трудоустроиться. Об этом URA.RU стало известно от источников знакомых с ситуацией.

«Суровцев все еще не может найти работу. Пытался трудоустроиться на Севере в прокуратуру, в Екатеринбурге, но замгенпрокурора Игорь Ткачев [бывший прокурор Курганской области], его не взял», — отметил инсайдер.

По данным других источников, Суровцев планировал попасть на работу в мэрию Екатеринбурга. Речь шла о трудоустройстве в структуру, которая занимается инвестиционной политикой. Но и там, как неформально прокомментировали URA.RU, Суровцев не смог устроиться.

В пресс-службе прокуратуры Курганской области агентству уточнили, что Вадим Суровцев уволен в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. То есть, акцентируют инсайдеры, если бы экс-прокурор Кургана остался работать в структуре силовиков, то речь бы шла о переводе. Получить комментарии Вадима Суровцева URA.RU не удалось, в распоряжении редакции нет его номера телефона.

В кулуарах прокуратуры сейчас активно обсуждается вероятная кандидатура будущего прокурора города. «Это будет человек для многих несколько неожиданный, но известный своей принципиальной позицией в сфере соблюдения законности. Договориться с ним точно никому не получится. Если его согласуют, что это будет плюс для города и курганцев», — считает осведомленный инсайдер.