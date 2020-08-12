Глава района в ЯНАО ушел в отпуск, из которого не вернется

Андрей Нестерук освободит рабочий кабинет в сентябре Фото: Андрей Нестерук, Instagram

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Глава Пуровского района ЯНАО Андрей Нестерук в настоящее время находится в отпуске, его обязанности исполняет заместитель — Антон Колодин, сообщил источник URA.RU во властных структурах округа. По информации агентства, глава из отпуска не выйдет, и заместитель станет полноправным руководителем уже в начале сентября.

«К сентябрю вопрос об отставке Нестерука будет решен окончательно, — поделился сведениями источник агентства. — Пока есть информация, что уже 3 сентября Колодин станет главой района без приставки «и.о.». Завершать муниципальную реформу в районе придется уже новому руководителю, уверен собеседник.

Надежность информации подтверждается информацией о назначении Колодина исполнять обязанности Нестерука в связи с его выходом в отпуск. Ранее озвученные инсайдерами сведения уже подтвердили официальные представители райадминистрации.

«Глава района в настоящее время находится в отпуске, — сообщили в пресс-службе мэрии. — Его обязанности временно исполняет Антон Александрович Колодин». Уточнить, когда истекает срок отпуска Нестерука и будет ли Колодин назначен главой на постоянной основе в администрации не смогли.

Отпуск и отставка Нестерука, как и назначение Колодина — часть плана губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова по обновлению кадров в муниципалитетах. Аналогичная рокировка была проведена в Надымском районе, где должность первого заместителя главы района занял Дмитрий Жаромских — сейчас он также исполняет обязанности своего нынешнего шефа.