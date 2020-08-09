Руководство проблемного района ЯНАО передадут новому заместителю

Антон Колодин будет исполнять обязанности главы (архивное фото) Фото: Павел Бедняков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Заместитель главы администрации Пуровского района ЯНАО Антон Колодин уже на этой неделе станет полноправным руководителем, сообщил URA.RU осведомленный источник. По словам собеседника агентства, вопрос должен быть решен не позднее среды.

«Со среды главой района будет уже Колодин, — сообщил собеседник агентства. — Схема назначения исполняющего обязанности будет такая же, как и в Надымском районе — глава уйдет в отпуск, его место займет заместитель». При этом источник утверждает: Колодин впоследствии займет должность главы на постоянной основе.

«На сегодняшний день у нас нет такой информации», — сообщили агентству в районной администрации. По словам представителя местных властей, действующий глава Андрей Нестерук в настоящее время находится на рабочем месте, о планах его ухода в отпуск подчиненным не известно.

Антон Колодин приступил к работе в администрации Пуровского района 10 июля, до этого он занимал пост заместителя главы окружного департамента природно-ресурсного регулирования. Между тем, в Надымском районе первый замглавы Дмитрий Жаромских уже приступил к руководству — действующий глава Леонид Дяченко вышел в отпуск, после окончания которого отправится на пенсию.