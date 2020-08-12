Губернаторы УрФО экстренно готовят отчет о выборах

Самые масштабные выборы 13 сентября пройдут в Челябинской области Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

За месяц до единого дня голосования губернаторам УрФО поручили отчитаться о ходе подготовки кампаний в регионах. О проведении совещания территориям сообщили в последний момент, знает собеседник URA.RU.

Совещание, на котором будут обсуждаться выборы, проведет из Челябинска полпред Николай Цуканов. «Решение о проведении мероприятия на Южном Урале принято исходя из того, что в регионе пройдут самые масштабные выборы в УрФО — жителям предстоит выбрать депутатов заксобрания, а также своих представителей в думы десятков городов и районов», — подчеркнул собеседник агентства.

Учитывая действующий ограничения из-за коронавируса представители других регионов не едут в Челябинск, а будут отчитываться о ситуации в режиме ВКС. Представитель ХМАО-Югры, в частности, отчитаются о предстоящих выборах главы региона (губернатора в округе утверждают депутаты думы ХМАО большинством голосов); ЯНАО отчитается о выборах в Заксобрание региона, Свердловская область — о довыборах в заксобрание и муниципальных кампаниях.