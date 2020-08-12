В крупнейшем городе ЯНАО втрое выросло число заболевших COVID

Из 91 нового случая COVID 26 пришлись на Новый Уренгой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В течение суток в Новом Уренгое (ЯНАО) было подтверждено 26 случаев коронавируса, что втрое больше, чем сутками раньше. Всего в регионе, как сообщает окружной оперативный штаб 13 августа, COVID подтвердился у 91 человека.

«91 новый случай заболевания COVID-19 (за весь период — 12 259), — говорится в сообщении оперштаба. — Новый Уренгой — 26 (за весь период — 3725, выздоровели — 3403)». Из числа вновь заболевших 68 человек — ямальцы, 23 — вахтовики.

Таким образом, газовая столица снова вернула суточное лидерство по приросту заболевших. Что касается вахтовиков, то по сравнению со вчерашним днем, число подтвержденных случаев COVID уменьшилось более чем вдвое.

Распространению коронавируса среди прибывающих Новый Уренгой вахтовиков могут способствовать нелегальные обсерваторы. Ранее жители газовой столицы пожаловались на то, что необследованных на коронавирус работников селят в квартирах жилых домов.

Сейчас ЯНАО находится на втором этапе снятия ограничений по коронавирусу. В соответствии с решением губернатора Дмитрия Артюхова, в регионе возобновили работу детские сады, торговых центры, автошколы, спортзалы и другие учреждения.