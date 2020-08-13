Иммунолог раскрыл, кто легче переносит коронавирус

Люди с отрицательным резус-фактором быстрее заражаются коронавирусом, но зато переносят его в более легкой форме. Об этом URA.RU рассказал научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, иммунолог Виталий Зверев.
Ранее ученые из Университета Барселоны и Университета Кампинас выяснили, что в странах, где проживает наибольшее количество людей с отрицательным резус-фактором, рост числа заражений коронавирусом выше. Исследователи пришли к выводу, что люди всех групп крови с отрицательным резус-фактором быстрее заражаются коронавирусом.
«Я слышал о таком исследовании. На самом деле, все наблюдения говорят о том, что люди с отрицательным резус-фактором чаще заболевают, в том числе, и респираторными инфекциями. У них по-другому устроена иммунная система, они иначе реагируют на инфекцию. Но до этого в Германии было сделано другое исследование. В нем, наоборот, было сказано, что резус-отрицательные люди переносят это заболевание гораздо легче», — заявил Зверев.
Однако эксперт отметил, что данные исследования были проведены на небольшой выборке пациентов и очень противоречивы. Он уточнил, что заражаемость коронавирусом может зависеть от группы крови, состояния здоровья, верхних дыхательных путей и дозы вируса. По его словам, людей с отрицательным резус-фактором в мире очень мало — около 10%. В разных странах эти цифры варьируются от 8 до 12%, данные показатели зависят от этнической принадлежности, подчеркнул собеседник агентства.
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