Курганского депутата, лишившего премии мэра, сняли с выборов

Экс-спикера думы курганского города сняли с выборов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшего спикера Шадринской городской думы (в Курганской области) Анатолия Черных сняли с выборов. Территориальная избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидата. Об этом URA.RU рассказал второй секретарь Шадринского горкома КПРФ Владимир Шадрин.

«Мы все сдавали одинаковые документы, но их не приняли только у Черных. Ему сформулировали какие-то выдуманные нарушения», — пояснил Шадрин.

В документе, опубликованном на сайте территориальной избирательной комиссии Шадринска говорится, что причин отказа несколько. По мнению сотрудников ТИК, на момент согласования кандидатуры Черных по выдвижению от КПРФ он еще считался членом партии «Единая Россия». А согласно Федеральному закону, партия не может выдвинуть кандидата, если он состоит в другой партии. Также в решении указано, что местное отделение КПРФ не является юрлицом, поэтому не может выдвинуть Черных.

Шадрин уточнил, что местное отделение партии категорически не согласно с решением ТИК. «В момент, когда Черных был членом „Единой России“ мы его и не выдвигали. Мы лишь согласовали его кандидатуру, что не запрещено законом. Выдвинут он был после того, как подал заявление о выходе из партии», — пояснил Шадрин. Он добавил, что решение ТИК будет обжаловано в суде. Получить комментарии Анатолия Черных URA.RU не удалось. Его телефон был недоступен.

Ранее URA.RU сообщало, что отправленный в отставку председатель Шадринской городской думы Анатолий Черных выдвинулся в новый состав гордумы от КПРФ. Черных отправили в отставку 16 июля. Он назвал такое решение незаконным и написал заявления в прокуратуру, суд и СК. Глава Шадринска Виктор Ермишкин, инициировавший данный вопрос, на заседании думы никак не объяснил свою позицию, рассказывали участники заседания. В реготделении «Единой России» сообщили, что отставка спикера думы связана с его желанием участвовать в выборах самовыдвиженцем или от другой партии после проигрыша на предварительном внутрипартийном голосовании. Сам Черных считает, что основная причина — это месть Ермишкина за принципиальную позицию спикера о незаконности премии, которую мэр выписал сам себе.