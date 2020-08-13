Захарова ответила, чем кончится попытка рассорить Москву и Минск

Попытки других государств внести разлад между Россией и Белоруссией обречены на провал. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Россия была и остается надежным союзником и другом Белоруссии, братского белорусского народа. Уверена, что попытки внести разлад между нами обречены на провал», — заявила Захарова во время брифинга, трансляция которого велась на официальной странице МИД РФ в Facebook. Представитель МИД РФ также выразила уверенность, что в скором времени обстановка в Белоруссии стабилизируется.
Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа после объявления результатов выборов президента республики. По данным ЦИК, Лукашенко набрал около 80% голосов, а его основной оппонент Светлана Тихановская — 10%. Позднее ей с детьми пришлось покинуть страну и уехать в Латвию, где ей предоставили защиту. Полиция и ОМОН жестоко пресекают протесты, избивают людей и открывают по ним огонь. Литва, Латвия и Польша уже заявили, что разработали план по разрешению ситуации в Белоруссии, передает RT.
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