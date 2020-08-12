12 августа 2020

В пермском правительстве готовится новое назначение

© Служба новостей «URA.RU»
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Министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев. Пермь, правительство пермского края, стул, табличка
Источник: министром спорта Пермского края будет Татьяна Чеснокова Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Министром спорта Пермского края планируют назначить Татьяну Чеснокову, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Предыдущий глава минспорта Владмир Епанов в начале июля ушел в отставку по собственному желанию.

«С большой долей вероятности Татьяна Чеснокова, которая ранее была замминистра спорта края, займет кресло министра», — сообщил URA.RU инсайдер. Он пояснил, что назначение должно произойти уже после выборов губернатора Пермского края, которые пройдут с 11 по 13 сентября. В пресс-службе краевого правительства от комментариев воздержались.

Чеснокова уволилась из министерства спорта Прикамья в конце мая и со 2 июня возглавляет муниципальное учреждение «Агентство социокультурных проектов Перми». Ранее Чеснокова также возглавляла Центральный выставочный зал Перми и Городской центр охраны памятников.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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