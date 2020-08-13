Раскрыта роль экс-президента Украины в конфликте на Донбассе

Леонид Кравчук предложил перенести переговоры по Донбассу в Швецию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Роль главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу, экс-президента Украины Леонида Кравчука заключается в том, чтобы затянуть процесс переговоров по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Такое мнение выразил народный депутат Украины V—VII созывов, украинский политик Владимир Олейник.

Ранее Леонид Кравчук предложил перенести переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе из Белоруссии в Швецию. Он предложил пойти на такой шаг, если в Минске не утихнут протесты.

«Я хорошо знаю Кравчука. Он очень многословен и будет пытаться предлагать различные варианты. Его роль — отвлечь, затянуть этот процесс для того, чтобы создать видимость для украинцев, что вот-вот что-то может хорошее произойти», — цитирует Олейника радио Sputnik. По его словам, Минск — только площадка, и если встреча будет проходить в режиме видеоконференции, то она не потеряет в легитимности.

С 27 июля вооруженные силы Украины ввели режим прекращения огня в Донбассе. Аналогов такого прекращения огня в истории военного конфликта между украинскими военными и ополченцами самопровозглашенных ДНР и ЛНР не было. Однако, как сообщил URA.RU бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, украинские военные укрепляют свои позиции на линии соприкосновения, что говорит об их скором наступлении.

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