В Совфеде уточнили, кто имеет право на повышенную пенсию

Шахтеры и летчики имеют право на повышенную пенсию, так как их профессии опасны для жизни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Работники угольной промышленности и летчики обладают правом на повышенную пенсию. Об этом заявил член Совета Федерации, глава организации «Союз пенсионеров России» Валерий Рязанский.

По словам сенатора, профессии летчика и шахтера связаны с повышенным риском для жизни, отметив, что не все представители разных специальностей могут претендовать на повышенный размер выплат к пенсии. «Для того, чтобы получать повышенную пенсию, нужно иметь основания. Либо это специальное законодательство об определенной профессии, либо это накопительные программы, в которых каждый из нас может участвовать», — цитирует Рязанского «Федеральное агентство новостей».

Депутат Госдумы Михаил Тарасенко, в беседе с агентством, напомнил, что летчики и угольщики имеют свои пенсионные системы. Он добавил, что пока неизвестно, будут ли в этот перечень включены другие профессии, но на сегодняшний день подобных инициатив нет.

Ранее сообщалось, что Министерство труда РФ подготовило проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на ближайшие три года для пенсионеров. Так, в следующем году она вырастет до 17,432 рубля. Дальше пенсия будет увеличиваться сначала на 925 рублей в 2022 году, а потом — еще на 926 рублей, уточняет VSE42.ru. Также с 2021 года россиянам старше 80 лет ПФР автоматически увеличит фиксированные выплаты, пишет агентство Nation News.

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