Юрий Дудь выпустил программу о Екатеринбурге

Дудь пообщался с музыкальным критиком Михаилом Козыревым в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Блогер Юрий Дудь выпустил программу, снятую в Екатеринбурге. В ней он поговорил с бывшим директором радио Maximum и экс-продюсером «Нашего радио» Михаилом Козыревом.

«Я должен сказать, что я обожаю Екат. Обожаю его за то, что это важное место в русском крафтовом пиве. А теперь еще обожаю за другую штуку. Мы были недавно в поездке, где встретили чувака, который занимается кино, но еще он создал книгу Слова Урала», — сказал Дудь в начале программы.

По ней он проверил Козырева на знание уральских слов. После этого Дудь поговорил с радиоведущим о его работе на «Серебряном дожде», первом президенте Борисе Ельцине, наркотиках, уральском роке, архитектуре и политике.

В июле горожане рассказывали URA.RU , что заметили Юрия Дудя в Ельцин Центре с Михаилом Козыревым. Уже тогда появились версии, что он записывает с ним интервью.

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