Илона Маска попросили отправить Лукашенко в космос

Белорусы попросили Илона Маска отправить президента в космос Фото: spacePD/pickupimage

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Белорусы призвали отправить в космос действующего президента Александра Лукашенко. Просьбу они адресовали американскому изобретателю и предпринимателю Илону Маску после его вопроса о том, чем можно помочь белорусскому народу.

«Дайте Лукашенко ракету, чтобы он улетел. А если серьезно, то распространяйте, пожалуйста, информацию о том, что происходит в Беларуси по всему миру», — написал в Twitter Артем Бухал, добавив, что белорусы сражаются с армией диктатора в одиночку, без поддержки других стран.

Другой пользователь выложил фотоколлаж Лукашенко в костюме астронавта Space X. «Билет в один конец, пожалуйста», — написал он.

pls pls pls one way ticket pic.twitter.com/MtI1Apfxt4 — Andreц Dubovets (@aaabdrew) August 13, 2020

С 9 августа в Белоруссии проходят протесты и забастовки проходят после объявления официальных результатов выборов президента республики. По данным ЦИК, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набрал около 80% голосов, напоминает RT. В свою очередь независимые экзитполы показывали такой результат у его оппонента Светланы Тихановской. Силовики жестоко избивают протестующих и открывают по ним огонь. Несколько человек погибли.

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