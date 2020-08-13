13 августа 2020

Илона Маска попросили отправить Лукашенко в космос

© Служба новостей «URA.RU»
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Белорусы попросили Илона Маска отправить президента в космос Фото: spacePD/pickupimage
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Протесты в Белоруссии

Белорусы призвали отправить в космос действующего президента Александра Лукашенко. Просьбу они адресовали американскому изобретателю и предпринимателю Илону Маску после его вопроса о том, чем можно помочь белорусскому народу.

«Дайте Лукашенко ракету, чтобы он улетел. А если серьезно, то распространяйте, пожалуйста, информацию о том, что происходит в Беларуси по всему миру», — написал в Twitter Артем Бухал, добавив, что белорусы сражаются с армией диктатора в одиночку, без поддержки других стран.

Другой пользователь выложил фотоколлаж Лукашенко в костюме астронавта Space X. «Билет в один конец, пожалуйста», — написал он.

С 9 августа в Белоруссии проходят протесты и забастовки проходят после объявления официальных результатов выборов президента республики. По данным ЦИК, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набрал около 80% голосов, напоминает RT. В свою очередь независимые экзитполы показывали такой результат у его оппонента Светланы Тихановской. Силовики жестоко избивают протестующих и открывают по ним огонь. Несколько человек погибли.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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