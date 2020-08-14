Опубликован новый план вывоза россиян, застрявших за границей

Самолеты будут доставлять россиян в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Владивосток Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

До 1 сентября Минкомсвязи РФ запланировало 56 специальных авиарейсов для вывоза из других стран граждан России, лишившихся возможности вернуться домой из-за пандемии. Расписание рейсов опубликовано в telegram-канале министерства.

Согласно данным ведомства, самолеты будут лететь в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Владивосток. 14 августа планируются рейсы из Токио, Аликанте и Дубая до Москвы и Санкт-Петербурга. 15 августа — из Франкфурта-на-Майне, Парижа, Еревана, Сеула, Дубая и Бишкека. 16 августа самолеты до Москвы и Санкт-Петербурга полетят из Афин, Ниццы, Вероны, Бишкека, Баку, Ташкента, Ош и Нью-Йорка.

На следующей неделе 17 августа планируются рейсы из Эль-Рияда и Ош. 18 августа — из Еревана и Тель-Авива. 19 августа — из Бишкека. 20 — из Ош. 22 августа домой смогут вернуться россияне из Дубая, Парижа, Барселоны, Бишкека, Франкфурта-на-Майне и Рима. 23 — из Вероны, Бишкека, Ош и Нью-Йорка.

Еще через неделю 24 августа планируются рейсы из Ош и Денпасара. 25 августа — из Еревана и Тель-Авива. 26 — из Ош, Гоа и Бишкека. 27 августа — из Пхукета. 28 — из Дубая. 29 августа самолеты полетят из Ниццы, Дубая, Парижа, Барселоны, Бишкека и Рима. 30 августа — из Вероны, Бишкека, Ош и Нью-Йорка. 1 сентября планируется рейс из Тель-Авива.

В Екатеринбург рейсы планируются из Бишкека 15, 19 и 26 августа. Помимо этого, до уральской столицы полетят три самолета из Ош — 17, 24 и 30 августа.

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