В свердловском отделении Сбербанка назначили нового главу

Управляющим свердловским отделением Сбербанка назначен Владислав Шиленко, сообщили в пресс-службе финансовой организации. Михаил Кисель, ранее возглавлявший отделение, перешел на пост замдиректора департамента МСБ в Россельхозбанке.
«За время работы в Сбербанке Владислав показал высокие результаты. Уверен, что его лидерские качества, опыт и экспертиза будут полезны для развития Свердловского отделения и приведут коллектив к новым вершинам. Желаю успехов!» — отметил председатель Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин.
Сам Шиленко поблагодарил руководство Сбербанка за оказанное доверие. «Мы вместе с командой будем продолжать развитие и внедрение цифровых сервисов банка для населения и бизнеса», — уточнил он.
Владислав Шиленко родился 30 августа 1976 года в селе Плешково (Тюменская область). В структурах Сбербанка работает с 1998 года. За это время он прошел путь от ревизора до управляющего Западно-Сибирским отделением, которое возглавил в мае 2019 года. До этого с мая 2014 года занимал должность зампредседателя Западно-Сибирского банка — управляющего Тюменским отделением Сбербанка.
Свердловское отделение входит в структуру Уральского банка Сбербанка. Сеть обслуживания включает 383 филиала банка, расположенных в Екатеринбурге и на территории Свердловской области.
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