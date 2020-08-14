В свердловском отделении Сбербанка назначили нового главу

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Виды Екатеринбурга, сбербанк россии
Новый руководитель Владислав Шиленко ранее возглавлял подразделение банка в Тюмени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Управляющим свердловским отделением Сбербанка назначен Владислав Шиленко, сообщили в пресс-службе финансовой организации. Михаил Кисель, ранее возглавлявший отделение, перешел на пост замдиректора департамента МСБ в Россельхозбанке.

«За время работы в Сбербанке Владислав показал высокие результаты. Уверен, что его лидерские качества, опыт и экспертиза будут полезны для развития Свердловского отделения и приведут коллектив к новым вершинам. Желаю успехов!» — отметил председатель Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин.

Сам Шиленко поблагодарил руководство Сбербанка за оказанное доверие. «Мы вместе с командой будем продолжать развитие и внедрение цифровых сервисов банка для населения и бизнеса», — уточнил он.

Владислав Шиленко родился 30 августа 1976 года в селе Плешково (Тюменская область). В структурах Сбербанка работает с 1998 года. За это время он прошел путь от ревизора до управляющего Западно-Сибирским отделением, которое возглавил в мае 2019 года. До этого с мая 2014 года занимал должность зампредседателя Западно-Сибирского банка — управляющего Тюменским отделением Сбербанка.

Свердловское отделение входит в структуру Уральского банка Сбербанка. Сеть обслуживания включает 383 филиала банка, расположенных в Екатеринбурге и на территории Свердловской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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