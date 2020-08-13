В Пермском крае коронавирус подтвержден у каждого 380 жителя региона Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители столицы Пермского края вновь стали чаще заражаться коронавирусом, чем люди, проживающие в других муниципалитетах региона. Об этом заявил главный санитарный врач Прикамья Виталий Костарев. URA.RU составило рейтинг пермских городов и районов с самым высоким и самым низким процентом заболевания COVID-19.

«Пока предварительно мы имеем возвращение [коронавируса] в город Пермь. Возможно, это возвращение связано с теми людьми, которые возвращаются из других территорий, но для этого нам нужен дополнительный анализ», — рассказал Костарев. По состоянию на 14 августа более 62% (4265 из 6847) случаев заражения коронавирусом выявлено у жителей Перми.

Столица Прикамья занимает второе место по уровню заболевания COVID-19. В Перми коронавирус официально выявлен у каждого 247 жителя (15 июля — у каждого 363). На первом месте — Октябрьский, где COVID-19 подтвержден у каждого 93 жителя (15 июля — у каждого 102, 16 июня — 150).

Третью строчку занимает Пермский район, где заразился каждый 326 (15 июля — каждый 481, 16 июня — 886), на четвертом месте — Губаха, где COVID-19 подтвержден у каждого 378 (ранее — 557 и 595). В среднем по краю коронавирус подтвержден у каждого 380 жителя региона.

Далее идут Барда и Гремячинск (394), Уинск и Добрянка (429), Березники (452), Орда (484) и Чусовой (501). Самый низкий процент заражения среди жителей Звездного, Кочево, Елово, Красновишерска и Александровска. Там заболел каждый 2388-3357 житель. Ни одного случая заражения не выявлено в Косе.