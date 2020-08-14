Сбербанк опроверг сообщения о взимании дополнительной платы за SMS — информирование. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе финансовой организации.
«Клиенты Сбербанка продолжат бесплатно получать технические SMS — сообщения (не содержащие баланс счета) о переводах от других физлиц в прежнем режиме», — сообщили в банке. По их словам, эта услуга не популярна.
В пресс-службе подчеркнули, что для пользователей сервиса «Сбербанк Онлайн» существуют push-уведомления, которые заменили SMS. Отмечается, что более подробную информацию о счете и операциях можно посмотреть в приложении.
Ранее сообщалось, что Сбербанк исключил из перечня бесплатных услуг SMS и push-уведомления об операциях с картой, пишет RT. Стоимость информирования оценили в 60 рублей ежемесячно. При этом для владельцев кредитных карт услуга осталась бесплатной.
Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян заявил, что банки не станут взимать дополнительную плату за уведомления, если заинтересованы в удобстве клиентов. Он считает, что остальные кредитные организации не станут массово водить плату за SMS —информирование.
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков раскритиковал решение Сбербанка. По его словам, дополнительная плата станет ударом по слабозащищенным слоям населения, в том числе по пенсионерам.
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