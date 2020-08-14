Банкир объяснил, зачем Сбербанку платные уведомления

Гарегин Тосунян считает, что банки еще сильнее начнут бороться за клиентов Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Банки, которые заинтересованы в удобстве клиентов не станут взимать с них плату за важные услуги, которые не дорого обходятся финансовым организациям. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.

Сбербанк исключил из перечня бесплатных услуг SMS и push-уведомления об операциях с картой. Теперь клиентам придется оформлять платную подписку, которая обойдется в 60 рублей в месяц.

«Просто одни считают, что они настолько крутые, что им не нужно доброе отношение к клиентам. Другие считают, что любой клиент для него VIP-клиент, поэтому брать с него плату за такую информацию он не станет», — сказал Тосунян. Он отметил, что иногда клиентов настолько много, что небольшие затраты на уведомления об операциях с картой могут принять серьезный масштаб.

По словам президента АСБ, решение Сбербанка не станет триггером для остальных. Каждый будет бороться за клиентов на этом фоне еще больше. Эта услуга важна с точки зрения безопасности, чтобы человек видел, что банк о нем заботится, заключил Тосунян. Те банки, которые клиентоориентированы «не будут по каждой мелочи брать дополнительную плату», сказал глава АСБ.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков считает, что решение Сбербанка ударит по слабозащищенным слоям населения. Для пенсионеров 60 рублей станет весомым ударом по кошельку.

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