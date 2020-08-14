Пермские депутаты Госдумы стали богаче в полтора раза

Депутат Игорь Шубин (слева) заработал в 2019 году 5,67 млн рублей, а депутат Алексей Бурнашов (справа) — 4,67 млн рублей. Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Суммарный доход семей пермских депутатов Госдумы увеличился в полтора раза. Такие сведения опубликованы в декларациях о доходах за 2019 год. Суммарно шесть семей пермских депутатов получили в прошлом году более 93 миллионов рублей, а в 2018 — 64 млн рублей.

«Василенко Александр Борисович — 46 772 862, супруга — 12 078 573», — сказано документе. Василенко, как и в прошлом году, стал самым богатым депутатом Госдумы от Прикамья. В 2018 он заработал 31,8 млн рублей, его супруга — 4,3 млн рублей.

Игорь Сапко заработал в 2019 году 5,7 млн рублей, а его супруга 1,26 млн рублей (в 2018 году — 5 млн и 0 рублей, соответственно). Дмитрий Сазонов задекларировал 5,43 млн рублей, его супруга — 6,42 млн рублей (4,78 и 3,32 млн рублей в 2018). При этом из собственности супруги Сазонова исчезла квартира площадью 68 квадратных метров.

Игорь Шубин заработал 5,67 млн рублей, его супруга — 1,63 млн рублей (5,07 млн и 279 тысяч рублей годом ранее). Депутат Алексей Бурнашов, как и в прошлом году, оказался с самым низким доходом среди пермских депутатов. В 2019 году он заработал 4,67 млн рублей, а годом ранее — 4,38 млн рублей.

Дмитрий Скриванов стал единственным народным избранников от региона, чей доход в прошлом году сократился. Он заработал 4,88 млн рублей, тогда как годом ранее — 5,06 млн рублей. Скриванов оказался единственным депутатом, который имеет отношение с зарубежной недвижимостью — его несовершеннолетний ребенок пользуется квартирой в Великобритании площадью 141,8 квадратных метров.