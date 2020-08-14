Источник: инсульт у Михаила Ефремова оказался выдумкой

Михаил Ефремов мог притворяться больным, чтобы избежать наказания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Ишемический инсульт актера Михаила Ефремова, ставшего виновником смертельного ДТП, оказался выдумкой. Однако актер продолжает находиться в Боткинской больнице в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на источники.

Ранее стало известно, что Ефремова в бессознательном состоянии госпитализировали из зала суда. Позже его адвокат Эльман Пашаев заявил, что врачи подтвердили инсульт у Ефремова и оценили его состояние как средней тяжести. Спустя некоторое время СМИ сообщили, что Ефремов пропал из Боткинской больницы, куда его доставили, — в контактном центре медучреждения заявили, что такого пациента нет.

«Острого нарушения мозгового кровообращения у Ефремова не было», — заявил собеседник «Пятому каналу». О том, что тяжелого заболевания у актера нет, также высказывался артист Юрий Лоза, по мнению которого «больного изобразить несложно». О том, что Ефремов мог симулировать, высказался и кандидат медицинских наук, врач Роман Пиямов. Он напомнил, как 10 августа Ефремов отказался проходить медицинское обследование, хотя именно в этот день актер впервые пожаловался на плохое самочувствие.

Михаил Ефремов попал в ДТП в июне в центре Москвы. В состоянии опьянения актер выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице. За совершенное преступление актеру грозит 12 лет лишения свободы. Как пишут СМИ, если бы у артиста действительно случился инсульт, это могло бы помочь ему избежать ужесточения меры наказания за преступление.

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