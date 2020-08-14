В ЯНАО сменился лидер по числу зараженных коронавирусом за сутки

Еще 90 случаев заражения коронавирусом выявлено в Ямало-Ненецком автономном округе. Таким образом, количество инфицированных с начала пандемии достигло 12 436.
«На 15 августа в ЯНАО зарегистрировано 90 новых больных с коронавирусом», — сообщили в оперативном штабе региона по борьбе с инфекцией.
Количество зараженных среди вахтовиков составило 18, среди жителей Ямала выявлено 72 новых случая заражения. Лидерами по количеству инфицированных стали Муравленко — 14, Новый Уренгой — 10, Салехард, Губкинский и Ноябрьск (по восемь).
За время пандемии от коронавируса излечились 11 512 человек. Сейчас Ямал находится на втором этапе снятия ограничений по коронавирусу: в регионе возобновили работу детские сады, торговые центры, автошколы, спортзалы и другие учреждения. Ограничения будут действовать до 15 августа, если власти вновь не продлят карантин.
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