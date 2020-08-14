14 августа 2020
13 августа 2020

В ЯНАО сменился лидер по числу зараженных коронавирусом за сутки

© Служба новостей «URA.RU»
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Инфекционная больница, куда доставляют больных коронавирусной инфекцией. Челябинск, заражение, спецодежда, эпидемия, медицина, врачи, скорая помощь, инфекция, защитная одежда, врач, скорая помошь, медики, пандемия коронавируса, инфекционная больница, противочумной костюм
За время пандемии от коронавируса излечились 11 512 ямальцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Еще 90 случаев заражения коронавирусом выявлено в Ямало-Ненецком автономном округе. Таким образом, количество инфицированных с начала пандемии достигло 12 436.

«На 15 августа в ЯНАО зарегистрировано 90 новых больных с коронавирусом», — сообщили в оперативном штабе региона по борьбе с инфекцией.

Количество зараженных среди вахтовиков составило 18, среди жителей Ямала выявлено 72 новых случая заражения. Лидерами по количеству инфицированных стали Муравленко — 14, Новый Уренгой — 10, Салехард, Губкинский и Ноябрьск (по восемь).

За время пандемии от коронавируса излечились 11 512 человек. Сейчас Ямал находится на втором этапе снятия ограничений по коронавирусу: в регионе возобновили работу детские сады, торговые центры, автошколы, спортзалы и другие учреждения. Ограничения будут действовать до 15 августа, если власти вновь не продлят карантин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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