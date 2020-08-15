Александр Лукашенко пытается заключить союз и с Россией, и с Евросоюзом, и с США. Однако другие страны уже не рассматривают Белоруссию как партнера. Об этом заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
«Его [Лукашенко] сейчас можно сравнить с невестой на выданье. Она хочет и с Россией, и с Польшей, и с Евросоюзом, и с США. Но, увы, эта невеста уже давно не девственница», — написал Жириновский в своем telegram-канале. По его мнению, на Белоруссию уже не смотрят в плане долгосрочных отношений.
Жириновский добавил, что в 1991 году Белоруссия по собственной воле «развелась» с Россией. Несмотря на это, Москва продолжает предоставлять союзному государству финансовые преференции, которые берутся, в том числе, из карманов россиян.
Ранее лидер ЛДПР предсказал Лукашенко судьбу бывшего президента Украины Виктора Януковича. По его мнению, глава Белоруссии так же, как Янукович не получил поддержки избирателей.
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