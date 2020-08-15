Сегодня, 15 августа, исполнился ровно год с благополучного приземления самолета «Уральских авиалиний» в кукурузном поле вблизи подмосковного Жуковского. У лайнера A-321 во время взлета отказали оба двигателя: он столкнулся со стаей чаек. Благодаря точным действиям экипажа, все 233 человека, находившиеся на борту лайнера, выжили.
Фраза «Идём правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы» бортпроводника Дмитрия Ивлицкого стала крылатой. «Когда все пассажиры покинули самолёт, оказалось, что кукуруза в поле вокруг них метра два в высоту. Куда идти — непонятно. …я стоял наверху, в дверях самолёта, и мне было видно дорогу, куда уже подъезжали машины экстренных служб», — так Ивлицкий объяснил свои крылатые слова в интервью RT.
Ивлицкий отметил, что коллеги иногда в шутку называют его початком, хотя в целом над тем полетом шутить не принято. Экипаж самолета «Уральских авиалиний» за профессиональные действия при спасении пассажиров был представлен к государственным наградам. Командир экипаж Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин получили звезды Героев России.
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