В Гидрометцентре рассказали, когда холода уйдут из России

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В выходные в стране снова начнет теплеть Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ближайшее время в Россию придет антициклон и прохладная, дождливая погода снова сменится теплом. Ждать потепления стоит уже в выходные, сообщил глава российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В субботу начнет подрастать давление, температура будет повышаться, интенсивность осадков будет уменьшаться», — цитирует Вильфанда «Федеральное агентство новостей». Метеоролог уточнил, что в субботу в большинстве регионов осадки прекратятся.

Похолодание на неделе пришло к жителям Урала, Поволжья, Москвы и Московской области, а также Северо-Западного федерального округа. Вильфанд объяснил, что оно связано с циклоном, центр которого расположился в Тюменской области. Однако в западной части региона уже набирает силу антициклон, говорит метеоролог.

14 августа метеоролог предсказал возвращение жары в один из уральских регионов России. Температура воздуха прогреется до 25 градусов и выше.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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