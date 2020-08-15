В Гидрометцентре рассказали, когда холода уйдут из России

В ближайшее время в Россию придет антициклон и прохладная, дождливая погода снова сменится теплом. Ждать потепления стоит уже в выходные, сообщил глава российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«В субботу начнет подрастать давление, температура будет повышаться, интенсивность осадков будет уменьшаться», — цитирует Вильфанда «
Похолодание на неделе пришло к жителям Урала, Поволжья, Москвы и Московской области, а также Северо-Западного федерального округа. Вильфанд объяснил, что оно связано с циклоном, центр которого расположился в Тюменской области. Однако в западной части региона уже набирает силу антициклон, говорит метеоролог.
14 августа метеоролог предсказал возвращение жары в один из уральских регионов России. Температура воздуха прогреется до 25 градусов и выше.
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