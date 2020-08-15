Белорусский политолог: Россия может пожертвовать Лукашенко

У протестов в Белоруссии нет геополитической направленности Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

новость из сюжета Ухудшение отношений России и Белоруссии

У России есть мирные способы помочь президенту Белоруссии Александру Лукашенко удержаться в должности главы государства. Однако Кремль может и пожертвовать им на посту президента. Такое мнение выразил в разговоре с URA.RU политолог из Белоруссии Валерий Карбалевич.

«Мне кажется важно то, что произошло в Армении два года назад, когда Россия не вмешалась в армянскую революцию. К Армении Россия отнеслась индифферентно поскольку на повестке дня не стоял вопрос геополитической переориентации. Нечто похожее сейчас происходит в Белоруссии. Коль не стоит вопрос о геополитической ориентации, Россия может пожертвовать Лукашенко», — говорит Карбалевич.

Политолог отметил, что потеря Лукашенко будет неприятна для России. Тем не менее, другие сценарии развития событий могут оказаться хуже. Это объясняется сильными антилукашенковскими настроениями среди народа Белоруссии, говорит эксперт. Карбалевич напомнил о вмешательствах Кремля в Грузии и на Украине. Они привели к негативному настрою стран относительно России, считает он. Политолог подчеркнул, что еще один враг в лице Белоруссии — это плохой вариант для Москвы.

Тем не менее, Путин и Лукашенко созвонились для обсуждения сложившейся ситуации. Главы государств заявили, что настроены на укрепление союзнических отношений, сообщает РИА «Новости». «Судя по всему, Лукашенко попросил помощи у Путина в ходе звонка. Скорее всего, информационной. Также Россия может предложить политическую и дипломатическую помощь», — говорит политолог. Кроме того, Путин может поддержать коллегу финансово, считает он.

Ввод войск в Белоруссию Москва не рассматривает, уверен политолог. «Если Россия использует силовое вмешательство, то Россию ждет обострение конфликта с Западом», — заключил Карбалевич. К тому же, Лукашенко еще не исчерпал собственные силовые ресурсы и не ввел военное положение в стране, напомнил эксперт.

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