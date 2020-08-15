Лукашенко обсудил с Путиным протесты в Беларуси

Глава Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным после заявлений об угрозе Союзному государству. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.
«Президенты обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг республики Беларусь», — сообщили в пресс-службе изданию БЕЛТА. Подробности их разговора пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что Лукашенко хочет срочно обговорить с Путиным протесты в Белоруссии, которые начались после президентских выборов стране. Глава республики заявил о внешнем вмешательстве в дела страны и угрозе мировому сообществу.
На звонок уже отреагировал историк Николай Сванидзе. «Лукашенко просит помощи. Помощи вполне конкретной. Братской интернациональной помощи ему лично, его режиму», — написал он в блоге на сайте «Эхо Москвы». «Если в кремле на это пойдут, это решение станет фатальным не только для Лукашенко», — добавил он.
Стычки с силовиками начались после объявления результатов президентских выборов. С первого дня митингов сотрудники милиции применяют слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем в Белоруссии начались забастовки на производствах. По словам Лукашенко, на митинги в первых рядах идут люди с криминальным прошлым.
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